Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?
Химия
Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + CO2 + H2O m(веществаH2SO4) = 300*0.294 = 88.2 г M(H2SO4) = 1*2+32+16*4 = 98 г/моль n(H2SO4) = m/M = 88.2/98 = 0.9 моль n(CO2) = n(H2SO4) = 0.9 моль M(CO2) = 12+16*2 = 44 г/моль m(CO2) = n*M = 0.9*44 = 39.6 г V(CO2) = n8Vm = 0.9*22.4 = 20.16 дм3
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