Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?

Химия

Какой объем газа образуется при взаимодействии раствора серной кислоты массой 300 г с массовой долей кислоты 0,294 с карбонатом натрия?

Автор: Гость