"Свободный человек это тот, кто живет для себя, а не для других." Согласны ли вы с эт??м? Аргументируйте.
Русский язык
"Свободный человек это тот, кто живет для себя, а не для других." Согласны ли вы с эт??м? Аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да согласна, так как если человек живёт для друг х и не обращает внимание на себя он может чувствовать давление со стороны других людей
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