Чем отличается азвука кирилла и мефодия от современного алфавита

Окружающий мир
Чем отличается азвука кирилла и мефодия от современного алфавита
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время в науке преобладает точка зрения, согласно которой глаголица первична, а кириллица вторична (в кириллице глаголические буквы заменены на известные греческие) .
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