Чем отличается азвука кирилла и мефодия от современного алфавита
Окружающий мир
Чем отличается азвука кирилла и мефодия от современного алфавита
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В настоящее время в науке преобладает точка зрения, согласно которой глаголица первична, а кириллица вторична (в кириллице глаголические буквы заменены на известные греческие) .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В одном из приведенных ниже предложений НЕверно употреблено выделенное слово.Исправьте лексическую ошибку,подобрав к слову пароним запишите подобра...
Математика
Информатика
Напишите программу(НА ПИТОНЕ), которая переводит переданное её целое число (возмо??но, отрицательное) в двоичный код. Используйте процедуру. Прог...