Трикутники ABC і KPH рівносторонні й AB=KР. Знайдіть КН , якщо ВС =5 см.
Геометрия
Трикутники ABC і KPH рівносторонні й AB=KР. Знайдіть КН , якщо ВС =5 см.
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