Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4

Английский язык
Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) It's eleven o'clock 3) It's quater past nine  или  It's fifteen past nine 4) It's twenty to one 5) It's ten to six 6) It's half past four
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