Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4
Английский язык
Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) It's eleven o'clock 3) It's quater past nine или It's fifteen past nine 4) It's twenty to one 5) It's ten to six 6) It's half past four
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Русский язык
В одном из приведенных ниже предложений НЕверно употреблено выделенное слово.Исправьте лексическую ошибку,подобрав к слову пароним запишите подобра...
Математика