Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масленица является одним из самых популярных фестивалей в России.Это языческое происхождение,сигнал об окончании зимы и приветствие прихода весны.Русские блины очень важны для празднования масленицы.Они даны для друзей и семьи всю неделю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Русский язык
В одном из приведенных ниже предложений НЕверно употреблено выделенное слово.Исправьте лексическую ошибку,подобрав к слову пароним запишите подобра...
Математика