Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык

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Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масленица является одним из самых популярных фестивалей в России.Это языческое происхождение,сигнал об окончании зимы и приветствие прихода весны.Русские блины очень важны для празднования масленицы.Они даны для друзей и семьи всю неделю
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