В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.
Химия
В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса гидроксида натрия =200*0.2=40г кол-во гидроксида натрия=40:40 = 1 моль cuso4+2naoh= na2so4+cu(oh)2 кол-во сульфата натрия = 1\2 кол-ва гидроксида натрия кол-во сульфата натрия = 0,5 моль
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