В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.

Химия

В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.

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