В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.

Химия
В реакции с сульфатом меди (II) вступило 200 г 20% раствора гидроксида натрия. Найти ко??-во вещества образовавшейся соли.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса гидроксида натрия =200*0.2=40г кол-во гидроксида натрия=40:40 = 1 моль cuso4+2naoh= na2so4+cu(oh)2 кол-во сульфата натрия = 1\2 кол-ва гидроксида натрия кол-во сульфата натрия = 0,5 моль
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обь. Определи, какой это текст. Художественный, Научно-популярный, Учебный, Справо??ный.
Ответить
Английский язык
Пожалуйста нужно срочнооооо!!!!!!!! номер 3,4
Ответить
Английский язык
Ребят помогите пожалуйста перевести это текст на русский язык
Ответить
Физика
Електроплитка,потужність якої дорівнює 800 Вт,працювала 5 год.Скільки спожито при цьому енергії?Срочно треба,поможіть,благаю))))))))
Ответить
Окружающий мир
Чем отличается азвука кирилла и мефодия от современного алфавита
Ответить