Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. повествовательное нев??склицательное
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Придумай и запиши предложение с данными характеристиками. повествовательное нев??склицательное
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