В калориметр со льдом массой 100 г и температурой 0°С, впустили 1 кг пара при 100°С. Сколько воды окажется в калориметре сразу после того, как весь лёд растает?

Физика

В калориметр со льдом массой 100 г и температурой 0°С, впустили 1 кг пара при 100°С. Сколько воды окажется в калориметре сразу после того, как весь лёд растает?

Автор: Гость