Помогите номер 7-8 Срочно!!!
Обществознание
Помогите номер 7-8 Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини, но я не могу говорить за других. Ну, а если ты не понимаешь, то в 7 задании спрашивается, какие обязанности ты выполняешь т.е что ты делаешь дома. Поэтому ты должен сам выбрать В 8 всё аналогично предыдущему, но там нужно сказать, как ты относишься к своим вещам т.е к своей собственности
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