Помогите номер 7-8 Срочно!!!

Гость: Гость:

Извини, но я не могу говорить за других. Ну, а если ты не понимаешь, то в 7 задании спрашивается, какие обязанности ты выполняешь т.е что ты делаешь дома. Поэтому ты должен сам выбрать В 8 всё аналогично предыдущему, но там нужно сказать, как ты относишься к своим вещам т.е к своей собственности