Равные отрезки ab и cd пересекаются в точке О так, что О ОА=ОD. Докажите, что треугольник АВС= треугольнику ВDC

Алгебра

Равные отрезки ab и cd пересекаются в точке О так, что О ОА=ОD. Докажите, что треугольник АВС= треугольнику ВDC

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