Равные отрезки ab и cd пересекаются в точке О так, что О ОА=ОD. Докажите, что треугольник АВС= треугольнику ВDC
Алгебра
Равные отрезки ab и cd пересекаются в точке О так, что О ОА=ОD. Докажите, что треугольник АВС= треугольнику ВDC
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольни равнобедренный поэтому если исходить из правила многоугольников и найдя радиус, вы докажите что треугольник абс равен треугольнику бдс
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