А) C(-6,1) и D(3,4);б) E - пять шестых и F - семь двенадцатых
Математика
А) C(-6,1) и D(3,4);б) E - пять шестых и F - семь двенадцатых
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F C Е D .__.___._._.___.____.___.____.___.___.___.____.___._.__.___.___.___ . - 7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
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