А) C(-6,1) и D(3,4);б) E - пять шестых и F - семь двенадцатых

Математика
А) C(-6,1) и D(3,4);б) E - пять шестых и F - семь двенадцатых
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Гость:
 F        C    Е                                                                   D  .__.___._._.___.____.___.____.___.___.___.____.___._.__.___.___.___ .    - 7      -6     -5     -4     -3     -2     -1    0     1       2     3     4      5     6      7
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