Из произведения лапти выписать предложения чтобы в каждом предложении было по 2 м??стоимения каждого разряда

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Из произведения лапти выписать предложения чтобы в каждом предложении было по 2 м??стоимения каждого разряда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я вышла ,ты меня уже ждала.Кто играет сосной он или она.
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