составьте 5 предложении с глаголами!
Русский язык
составьте 5 предложении с глаголами!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попугай Кеша живёт у девочки Маши. Маша кормит своего питомца заботится о нем. Кеша умеет повторять слова летать. Он любит свою хозяйку. Маша его тоже.
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