В саду собрали 240 кг слив и разложили по 8 кг в каждый. все сливы отправили детям в д??а интерната. сколько ящиков получил первый интернат, если второй получил 17 ящиков?

Математика

В саду собрали 240 кг слив и разложили по 8 кг в каждый. все сливы отправили детям в д??а интерната. сколько ящиков получил первый интернат, если второй получил 17 ящиков?

Автор: Гость