В саду собрали 240 кг слив и разложили по 8 кг в каждый. все сливы отправили детям в д??а интерната. сколько ящиков получил первый интернат, если второй получил 17 ящиков?
Математика
В саду собрали 240 кг слив и разложили по 8 кг в каждый. все сливы отправили детям в д??а интерната. сколько ящиков получил первый интернат, если второй получил 17 ящиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим сколько ящиков слив всего 240:8=30 (я) Вычислим сколько ящиков получил первый интернат 30-17=13 (я) Ответ:13 ящиков получил первый интернат.
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