Помогите пожалуйста что в эти придложение надо вставить is или are или am.
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Помогите пожалуйста что в эти придложение надо вставить is или are или am.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
We are, you is, I am
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