В треугольнике АВС DF II BC, AD = 3 cм, DB = 1см. SADF=27cм2. Найдите площадь треугольника АВС

Геометрия
В треугольнике АВС DF II BC, AD = 3 cм, DB = 1см. SADF=27cм2. Найдите площадь треугольника АВС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники add и abc подобны по трём углам , след., коэффициент подобия 4/3, а площади подобных треугольников относятся, как квадраты коэффициент. Подобия, след., Sabc= 16/9*27= 48
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