3 предложения про казахстан

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3 предложения про казахстан
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Гость:
Қазақстан РеспубликасыөЕуразия құрлығындағы мемлекет.Құрлықтың орталығының бөлігінде орналаскан.Республиканың жерш батыстан шығысқа 3000 километрге,солтүстіктен оңтүстікке 1600километрге созылған.Жер аумағы 2725 мың шаршы километр.Халқы 15 миллион адам.Оның 8 миллионын қазақтар құрайды.Республикада 131 ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады.
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