3 приблезительно 17км.с выразить в м.с выразить в км.ч

Физика
3 приблезительно 17км.с выразить в м.с выразить в км.ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17км/с=17×1000=17000м/с 17км/с=17×3600=61200км/ч
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