Помогите решить задачу по физике! (на фото)

Физика
Помогите решить задачу по физике! (на фото)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила давления на дно куба будет:   где  - площадь дна куба   где плотность керосина высота столба жидкости Тогда сила давления будет равна: Ответ: Б
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