Что способствует распростнронению терроризма и как с ним бороться
Обществознание
Что способствует распростнронению терроризма и как с ним бороться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Способствует - распространение агитации, распространения видео файлов в интернете, листовок, психологическое воздействие на психику молодежи. бороться надо запретом распространения любых агетационных материалов! нужно чаще по телевидению приводить примеры завербованных детей попавших в психологические ловушки к террористам.
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