Что способствует распростнронению терроризма и как с ним бороться

Гость: Гость:

Способствует - распространение агитации, распространения видео файлов в интернете, листовок, психологическое воздействие на психику молодежи. бороться надо запретом распространения любых агетационных материалов! нужно чаще по телевидению приводить примеры завербованных детей попавших в психологические ловушки к террористам.