Военные звания на Руси при Петре 1 пж
История
Военные звания на Руси при Петре 1 пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни полковником, нм генералиссимусом Петр 1 не был. Он именовал себя "Капитаном бомбардирской роты Преображенского полка Петром Михайловым" и в этом статусе "проходил службу". За Полтавское (!) сражение Сенат присвоил "капитан-командору Петру Михайлову" звание контр-адмирала. Это и был его высший военный чин. Генералиссимусом был Меньшиков
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