Военные звания на Руси при Петре 1 пж

Гость: Гость:

Ни полковником, нм генералиссимусом Петр 1 не был. Он именовал себя "Капитаном бомбардирской роты Преображенского полка Петром Михайловым" и в этом статусе "проходил службу". За Полтавское (!) сражение Сенат присвоил "капитан-командору Петру Михайлову" звание контр-адмирала. Это и был его высший военный чин. Генералиссимусом был Меньшиков