Составить диалог с другом СРОЧНО ПОМОГИТЕ! Например: Привет Ева ! Как у тебя дела? Как жизнь? Чем занимаешься? У меня все хорошо, учусь в 7 классе.... т. д.

Русский язык

Составить диалог с другом СРОЧНО ПОМОГИТЕ! Например: Привет Ева ! Как у тебя дела? Как жизнь? Чем занимаешься? У меня все хорошо, учусь в 7 классе.... т. д.

Автор: Гость