Составить диалог с другом СРОЧНО ПОМОГИТЕ! Например: Привет Ева ! Как у тебя дела? Как жизнь? Чем занимаешься? У меня все хорошо, учусь в 7 классе.... т. д.
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Составить диалог с другом СРОЧНО ПОМОГИТЕ! Например: Привет Ева ! Как у тебя дела? Как жизнь? Чем занимаешься? У меня все хорошо, учусь в 7 классе.... т. д.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет Артём ! Как у тебя дела? Как жизнь? Чем занимаешься? У меня все нормально, учусь в 11 классе....
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