Переведите пж. Сорри за качество. Сколько сможете

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От наших предков до нас дошли интересные сведения о циклах возраста. Года в циклах обозначены названиями различных 12-ти зверей. Определяя цикл возраста, нужно помнить одну особенность. Когда ребенку исполняется 13 лет, считается что прошел один цикл и к следующему циклу добавляется 12 лет. Таким образом, считается что первый цикл в 13 лет, второйв 25 лет, а третий в 37 лет. 13 летний возраст это период, когда ребенок учится различать хорошее от плохого, честь от гордости, друга от врага. Казахи с подросткового возраста прививали ребенку такие положительные качества, как доброта, справедливость и вежливость. Надеемся, что и у вас найдутся эти качества.