Сочините стих о школе)мне нужно срочно)

Гость: Гость:

Столько времени и лет Ты ходил за мною в след Ты любил все эти годы Лишь одну меня. Я нет. Все сказать ты мне пытался Ты намеки подавал. В каждых бедах и несчастьях Ты меня и утешал. Целый год ходил за мною. Целый год любил меня. Я была немножко глупой. Я не видела тебя. Через месяц полюбила. Стало все наоборот. Как же мне теперь тоскливо Как тебе в тот старый год.