Сочините стих о школе)мне нужно срочно)
Литература
Сочините стих о школе)мне нужно срочно)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Столько времени и лет Ты ходил за мною в след Ты любил все эти годы Лишь одну меня. Я нет. Все сказать ты мне пытался Ты намеки подавал. В каждых бедах и несчастьях Ты меня и утешал. Целый год ходил за мною. Целый год любил меня. Я была немножко глупой. Я не видела тебя. Через месяц полюбила. Стало все наоборот. Как же мне теперь тоскливо Как тебе в тот старый год.
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