Решите задачу. Периметр прямоугольника равен 48 мм.Длина одной его стороны на 4 мм больше другой. Найди площадь прямоугольник.
Математика
Решите задачу. Периметр прямоугольника равен 48 мм.Длина одной его стороны на 4 мм больше другой. Найди площадь прямоугольник.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- одна из сторон прямоугольника Составим уравнение 48=2(х+х+4) 24=2х+4 Х=10. Тогда вторая сторона равно х+4=14 Площадь прямоугольника равно произведению сторон ,то есть 14х10=140
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