Решите задачу. Периметр прямоугольника равен 48 мм.Длина одной его стороны на 4 мм больше другой. Найди площадь прямоугольник.

Математика

Решите задачу. Периметр прямоугольника равен 48 мм.Длина одной его стороны на 4 мм больше другой. Найди площадь прямоугольник.

Автор: Гость