Орфоэпический разбор слов фланель и коктейль
Русский язык
Орфоэпический разбор слов фланель и коктейль
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фланель и коктейль - устойчиво сохраняют произношение твёрдого согласного звука те слова, что заимствованы из французского языка с конечным ударным слогом. В слове кОктЭль - первая гласная - что-то среднее, даже ближе к О, несмотряя на предударный слог. Й - не произносится
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