Орфоэпический разбор слов фланель и коктейль

Гость: Гость:

фланель и коктейль - устойчиво сохраняют произношение твёрдого согласного звука те слова, что заимствованы из французского языка с конечным ударным слогом. В слове кОктЭль - первая гласная - что-то среднее, даже ближе к О, несмотряя на предударный слог. Й - не произносится