Как переводится на русский язык с казахского темiрказык
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Как переводится на русский язык с казахского темiрказык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полярная звезда -темірқазық
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