Возможный конец в романе Дубровский
Литература
Возможный конец в романе Дубровский
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский был " разбит " и он мог бы начать новую жизнь: за границей. Троекуров бы зажил как прежде: богато и счастливо. Маша Троекурова жила бы в печали со старым князем Верейским. "Разбойники" продолжали жить без Дубровских. И всё из-за какой-то паршивой шутки псаря...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В магазине за 1 день продали 4 целых 9 десятых всей ткани ,а за 2 остальные 35 метров. сколькометров ткани продали за 2 дня
Английский язык
Математика