Возможный конец в романе Дубровский

Гость: Гость:

Дубровский был " разбит " и он мог бы начать новую жизнь: за границей. Троекуров бы зажил как прежде: богато и счастливо. Маша Троекурова жила бы в печали со старым князем Верейским. "Разбойники" продолжали жить без Дубровских. И всё из-за какой-то паршивой шутки псаря...