3 простых предложения,3 сложносочиненых и 3 сложноподчиненых

Гость: Гость:

Печально я гляжу на наше поколенье. Был вечер. Небо меркло. Смеркалось Он выдержал экзамен и был принят в институт. Я ничего не ел, но голода я не чувствовал Утром прошёл дождь, зато сейчас над нами блистало чистое небо Ты сегодня же должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться о твоём отъезде Я рисую картины, которые нравятся людям. Я вижу, как ты страдаешь. Я вернусь, когда зацветёт наш сад.