3 простых предложения,3 сложносочиненых и 3 сложноподчиненых
Русский язык
3 простых предложения,3 сложносочиненых и 3 сложноподчиненых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печально я гляжу на наше поколенье. Был вечер. Небо меркло. Смеркалось Он выдержал экзамен и был принят в институт. Я ничего не ел, но голода я не чувствовал Утром прошёл дождь, зато сейчас над нами блистало чистое небо Ты сегодня же должен поговорить с отцом, а то он будет беспокоиться о твоём отъезде Я рисую картины, которые нравятся людям. Я вижу, как ты страдаешь. Я вернусь, когда зацветёт наш сад.
Гость:
1)Я ходила гулять.Мой друг уехал в лагерь. Мама купила сладостей. 2)Я ходила гулять, но в десять часов я уже должна была быть дома.Мой друг уехал в лагер и там он нашел много шишек.Мама ходила в магазин, там она увидела много сладестей,не выдержала и купила их. 3)Я ходила гулять,когда было еще светло.Мой друг уехал в лагерь потому, что мама его заставила.Мама купила сладостей, когда их не было нигде.
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