3 религиозных праздника башкир Помогите пожалуйста

История
3 религиозных праздника башкир Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21 марта – Навруз Май - Йыйнын 6 июня – священный месяц Рамадан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даны слова: трава, травка, травяной, травяные, в травку, травы. 1. Найти родственные ??лова. 2. Найти разные формы одного слова (записать парами)
Ответить
Русский язык
Почему очарование осени можно увидеть только в лесу?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста определить падеж вот этих слов: юг, ласточки, скворцы, зяблики, дороги, ветке, лесу, лесом.
Ответить
Математика
Масса 8 коробок с яблоками равна 98 кг одна коробка весит 1 кг чему равна масса коробок с яблоками
Ответить
Математика
Найди значения выражений 0::(28+17).216-(0+0).0*509+0.0:509-0
Ответить