3 sin (в квадрате) х -5+3 cos (в квадрате) х. упростите выражение
Алгебра
3 sin (в квадрате) х -5+3 cos (в квадрате) х. упростите выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3sin^2 x-5+3cos^2 x=3sin^2 x-5+3(1-sin^2 x)=3sin^2 x-5+3-3sin^2 x)=-2
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