3)Сколько букв в русском алфавите ?В чём особенности употребления буквы ё? 4)Как называется фонетические позиции, в которых различаются звуки русского языка? 5)В каких позициах проиходят фонетические чередования звуков ?

Русский язык

3)Сколько букв в русском алфавите ?В чём особенности употребления буквы ё? 4)Как называется фонетические позиции, в которых различаются звуки русского языка? 5)В каких позициах проиходят фонетические чередования звуков ?

Автор: Гость