3)Сколько букв в русском алфавите ?В чём особенности употребления буквы ё? 4)Как называется фонетические позиции, в которых различаются звуки русского языка? 5)В каких позициах проиходят фонетические чередования звуков ?
Русский язык
3)Сколько букв в русском алфавите ?В чём особенности употребления буквы ё? 4)Как называется фонетические позиции, в которых различаются звуки русского языка? 5)В каких позициах проиходят фонетические чередования звуков ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
33 буквы ударение на букву ё никогда не ставится ...................................
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