Надо распределить в 2 столбика старые | молодые Слова: корчевать, варенье, лепешка, грустный, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка.
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Надо распределить в 2 столбика старые | молодые Слова: корчевать, варенье, лепешка, грустный, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старые :корчевать, возчик, ненастье. новые :варенье,лепешка,грустный,вдруг,очень,летчик,грач,курица,луноход,космодром,пылесос,кустарник,впереди,маршрутка
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