Надо распределить в 2 столбика старые | молодые Слова: корчевать, варенье, лепешка, грустный, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка.

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Надо распределить в 2 столбика старые | молодые Слова: корчевать, варенье, лепешка, грустный, вдруг, очень, летчик, возчик, грач, курица, луноход, космодром, ненастье, пылесос, кустарник, впереди, маршрутка.

Автор: Гость