1) Замени произведение чисел суммой 4*6= 2) у Васи 3 монеты по 5р. Сколько рублей у Вас???

Математика

1) Замени произведение чисел суммой 4*6= 2) у Васи 3 монеты по 5р. Сколько рублей у Вас???

Автор: Гость