Рассмотрит произведения каждой строки. 453*21 452*2 453*1 453*20. 325*34 325*4 325*3 325*30 212*15 212*5 212*1 212*10 Какие из них помогут найти значения первого произведения каждой строки? Нет ли среди помощников "лишних" выра...

Математика

Рассмотрит произведения каждой строки. 453*21 452*2 453*1 453*20. 325*34 325*4 325*3 325*30 212*15 212*5 212*1 212*10 Какие из них помогут найти значения первого произведения каждой строки? Нет ли среди помощников "лишних" выражений? Если естьь, трепетно? Почему ты их считаешь "лишними'? Найди значения произведений, которые помогут найти значения вырожений:164*23 ,805*53 ,1.423*21. Найди значения этих произведений.

Автор: Гость