Соченение с фразой кто-то ведь должен звонить в колокольчик...

Гость: Гость:

Это был обычный школьный день,но не совсем Я,как обычно,шел к себе в школу рано утром еще сонный,я добрался до входа и,переодевшись,направился к кабинету,в котором должен пройти следующий урок.Я тихо зашел в кабинет,поздоровавшись с одноклассниками.И-как я до этого не смог этого заметить-в школе почему-то не горел свет,конечно,было пару лам в холле и в классах,которые горели,но ,по сравнению с вчерашним днем,здесь было темно.Я было подумал,что просто забыли свет включить и уже собрался направиться к выключателю,как меня окликнул кто-то сбоку ".......,тебя вызывают в учительскую",-это был наш классный руководитель. Я,ответив на вопрос,отправился на этаж ниже,раздумывая,зачем я им понадобился.И вот,когда я уже начал готовиться к худшему,я встретил завуча. "А,это ты,..........,давай за мной",-сказал он. Кто-то должен был звонить в колокольчик.