Соченение с фразой кто-то ведь должен звонить в колокольчик...
Русский язык
Соченение с фразой кто-то ведь должен звонить в колокольчик...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это был обычный школьный день,но не совсем Я,как обычно,шел к себе в школу рано утром еще сонный,я добрался до входа и,переодевшись,направился к кабинету,в котором должен пройти следующий урок.Я тихо зашел в кабинет,поздоровавшись с одноклассниками.И-как я до этого не смог этого заметить-в школе почему-то не горел свет,конечно,было пару лам в холле и в классах,которые горели,но ,по сравнению с вчерашним днем,здесь было темно.Я было подумал,что просто забыли свет включить и уже собрался направиться к выключателю,как меня окликнул кто-то сбоку ".......,тебя вызывают в учительскую",-это был наш классный руководитель. Я,ответив на вопрос,отправился на этаж ниже,раздумывая,зачем я им понадобился.И вот,когда я уже начал готовиться к худшему,я встретил завуча. "А,это ты,..........,давай за мной",-сказал он. Кто-то должен был звонить в колокольчик.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте like или likes. The cat ..... to run. The dogs ......... to swim. The frog ........ to jump. Tim and his friend ......... to play ...
Математика
В классе 30 учеников. 0,4 от всего количества занимаются в спортивной секции. Скольк?? учеников класса не посещают секцию?
Физика
Двигаясь под уклон, лыжник прошёл за 20с расстояние 100м с ускорением 0,3 м/с2< (в квадрате). Какова скорость лыжника в начале и в конце уклона?