Запишите такой множитель, не равный нулю, чтобы значение произведения можно было ??ычислить устно. Выполните действие
Математика
Запишите такой множитель, не равный нулю, чтобы значение произведения можно было ??ычислить устно. Выполните действие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10 2*2=4 10*5=50 100*100=1000 3*3=9
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