Запишите такой множитель, не равный нулю, чтобы значение произведения можно было ??ычислить устно. Выполните действие

Математика
Запишите такой множитель, не равный нулю, чтобы значение произведения можно было ??ычислить устно. Выполните действие
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*2=10 2*2=4 10*5=50 100*100=1000 3*3=9
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
MDCCCLXXXXIX какое это число
Ответить
Математика
Вообще не умею решать уравнения
Ответить
Алгебра
Квадратичная функция задана формулой y=-0.5x^2 +3x-5 найдите координаты вершины парабо??ы ...???? помогите пожалуйста, срочно нужно
Ответить
Литература
"Песнь о Гайавате" какие средства выразительности?
Ответить
Физика
Решите пожалуйста что-нибудь 8 класс Найдите количество теплоты Q. Выделяющейся при замерзании воды объемом V=1,0 л , находящейся при t=0 градусо...
Ответить