Задача по физике какое кол-во теплоты необходимо для плавления свинца массой 2 кг ??ри температуре 27°C?

Физика
Задача по физике какое кол-во теплоты необходимо для плавления свинца массой 2 кг ??ри температуре 27°C?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Температура плавления свинца = 327С Значит,Q нагрева=(327С-27С)*С свинца*2 кг=300*130*2=78000 Дж Потом Q плавления=2 кг * лямбду свинца=2 кг*2.5*10^4 Дж/кг=50000Дж Суммируем и получаем Q=78кДж+50кДж=128кДж
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