СН3-СН=СН-СН2-СН2-СН3 название
Химия
СН3-СН=СН-СН2-СН2-СН3 название
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вещество называется гексен-2 ...
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