Что такое политико-административная карта

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Политико-административные карты карты, отображающие политико-административное устройство государств или их частей. Передают политическое и административное деление картографируемой территории (размещение территориальных политических и административных единиц), государственное устройство и формы государственного правления, политические, стратегические и административные центры, коммуникации международного, государственного и местного значения. П.-а. к. используются для справочных, организационно-хозяйственных, учебных целей и в качестве основы для составления карт иной тематики. В СССР систематически издаются политико-административные карты страны (масштабов 1: 4 000 000, 1: 5 000 000 и 1: 8 000 000), политико-административные и административные карты союзных республик, АССР, краев и областей (масштабов от 1: 600 000 до 1: 2 500 000).