155,156,157.Эти.Помогите пожалуйста

Алгебра
155,156,157.Эти.Помогите пожалуйста
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Гость:
На вот тебе 155 сейчас кину 156
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