Лексическое значение слова семья. Скажите плз даю 80баллов

Русский язык
Лексическое значение слова семья. Скажите плз даю 80баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семья -- группа людей объединенных дружбой, общими интересами и общностью быта, который проживают на одной жил. площади
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