Текст с причастиями и причастными о оборотами на тему осень.Помогите пожалуйста!
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Текст с причастиями и причастными о оборотами на тему осень.Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Желтые листья падали с деревьев, окутывая собой все пространство. Я шёл по улице и я замер, увидев, как окутан весь асфаль жёлтым покрывалом. Дойдя до парка я понял, что это прекрасное время года. Я сел на лавочку и тихо, ожидая нового ветра, сидел и любовался на эти прекрасные картины своего города.
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