Текст с причастиями и причастными о оборотами на тему осень.Помогите пожалуйста!

Гость: Гость:

Желтые листья падали с деревьев, окутывая собой все пространство. Я шёл по улице и я замер, увидев, как окутан весь асфаль жёлтым покрывалом. Дойдя до парка я понял, что это прекрасное время года. Я сел на лавочку и тихо, ожидая нового ветра, сидел и любовался на эти прекрасные картины своего города.