7икс-(икс+3)(2икс-1) памогите
Алгебра
7икс-(икс+3)(2икс-1) памогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-(х+3)(2х-1)=4х-(2х²-х+6х-3)=4х-2х²-5х+3=-2х²-х+3=-(х+1)(х-1.5) D=(-1)²-4*(-2)*3=25 Х1=1-5-4=1 Х2=1+5-4=-64=-1.5
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