Смешали воду массой 10 кг при температуре 19 градусов и воду массой 2,7 кг при температуре 90 градусов. Надо найти температуру смеси. Помогите очень срочно

Дано m1=10 кг t1=19 C m2=2.7 кг t2=90 C T-? Q!=Q2 Q1-нагревание холодной Q1=m1c(T-t1)=10*c*(T-19) Q2=охлаждение горячей Q2=m2c(t2-T)=2.7*c*(T-t2) 10*c(T-t1)=2.07*c*(t2-T) 10T-10t1=2.7t2-2.7T 12.7T=2.7t2+10t1 T=(2.7*90+10*19)/12.7=34 C