Смешали воду массой 10 кг при температуре 19 градусов и воду массой 2,7 кг при температуре 90 градусов. Надо найти температуру смеси. Помогите очень срочно

Физика

Смешали воду массой 10 кг при температуре 19 градусов и воду массой 2,7 кг при температуре 90 градусов. Надо найти температуру смеси. Помогите очень срочно

Автор: Гость