Для нагрівання 100 г деякої речовини на 1°С було затрачено 90 Дж. Що це за речовина? Визначити питому теплоємність речовини.

Биология
Для нагрівання 100 г деякої речовини на 1°С було затрачено 90 Дж. Що це за речовина? Визначити питому теплоємність речовини.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = cmΔt ------------------> c =  Q - кол-во теплоты ( 1 кДж = 1000 Дж ) m - масса ( 1 кг ) Δt - разности температур ( 2 С - 0 С = 2 С )  c =  =   = 500 Дж / кг * С 
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