Для нагрівання 100 г деякої речовини на 1°С було затрачено 90 Дж. Що це за речовина? Визначити питому теплоємність речовини.

Биология

Для нагрівання 100 г деякої речовини на 1°С було затрачено 90 Дж. Що це за речовина? Визначити питому теплоємність речовини.

Автор: Гость