3 5/16+1/4-2 1/16= 1/8+2 3/5+2 7/8
Математика
3 5/16+1/4-2 1/16= 1/8+2 3/5+2 7/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 ( 5/16 ) + 1/4 - 2 ( 1/16 ) = 1 ( 4/16 ) + 4/16 = 1 ( 8/16 ) = 1 ( 1/2 )
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