пожалуста ошибки.: Поверь,у него ни врем,ни охоты.Мой Сашка меж друзей не знал друг??го имя.Напрасно ногу бедный лях освободить из стреми рвётся

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пожалуста ошибки.: Поверь,у него ни врем,ни охоты.Мой Сашка меж друзей не знал друг??го имя.Напрасно ногу бедный лях освободить из стреми рвётся
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поверь,у него ни времени,ни охоты. Мой Сашка между друзей не знал другого имени. Напрасно ногу бедный лях освободить из стремени рвется!
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