СРОЧНО!!!!! Проверочное слово к слову иницИалы!!!!!
Русский язык
СРОЧНО!!!!! Проверочное слово к слову иницИалы!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарнре слово!вот так вот!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Выберите уравнения практически осуществимых реакций: а)Na2CO3+KCl----K2CO3+NaCl б)Fe(OH)3+H2SO4----Fe2(SO4)3+H2O Запишите уравнения реакций в...
Математика
Физика
Смешали воду массой 10 кг при температуре 19 градусов и воду массой 2,7 кг при температуре 90 градусов. Надо найти температуру смеси. Помогите очен...