СРОЧНО!!!!! Проверочное слово к слову иницИалы!!!!!

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СРОЧНО!!!!! Проверочное слово к слову иницИалы!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Словарнре слово!вот так вот!
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